Под Челябинском погибла выпавшая из машины скорой женщина

Под Челябинском произошла трагедия. Стало известно, что из автомобиля скорой помощи на ходу выпала женщина.
От полученных травм пострадавшая скончалась. По информации URA.ru, умершая страдала психическим расстройством.
Под Челябинском произошла трагедия. Стало известно, что из автомобиля скорой помощи на ходу выпала женщина.
От полученных травм пострадавшая скончалась. По информации URA.ru, умершая страдала психическим расстройством.
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