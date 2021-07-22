В Подмосковье остановили организаторов нелегальной свалки

Жители села Сосновка подмосковного городского округа Коломна помогли поймать нарушителей, выгружающих строительный мусор из машины прямо в лесу. Они обратились к участковому, который оперативно выехал на место.
Нарушителей удалось задержать. Как сообщает "Радио 1", был составлен протокол об административном правонарушении. Злоумышленникам грозит штраф в размере пяти тысяч рублей.
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