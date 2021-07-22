Жительница Башкирии скончалась от удара молнии

В Башкирии 38-летняя женщина погибла в результате попадания молнии. Инцидент произошел на берегу реки Стерля
в Стерлитамакском районе.
Как сообщает издание VSE42.RU, помимо этого в результате ударов молнии в Башкирии загорелось три жилых дома. В уфимском поселке Шакша воспламенился двухэтажный бревенчатый особняк, также, предположительно, молния стала причиной пожара в Иглино и Нагаево.
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