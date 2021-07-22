В Подмосковье на трассе задержали женщину с наркотиками в косметичке

На трассе Ленинского округа сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль, которым управляла женщина, перевозившая наркотики. Уточняется, что психоактивные вещества находились у злоумышленницы в косметичке.
По факту случившегося открыто уголовное делопроизводство, передает сайт "Подмосковье сегодня". Подозреваемая задержана.
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