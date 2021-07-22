Жительница Подмосковья стала жертвой ювелира-мошенника

Жительница Подмосковья пострадала от действий мошенника. Уточняется, что злоумышленник попросил россиянку внести предоплату за авторское украшение, однако услугу женщина так и не получила.
По факту случившегося открыто уголовное делопроизводство, передает сайт "Подмосковье сегодня". Злоумышленник задержан.
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