Житель Кургана пытался угнать сломанную машину

Житель Курганской области в скором времени предстанет перед судом за совершенное им противоправное деяние. Уточняется, что гражданин хотел угнать автомобиль, но попытка не увенчалась успехом, поскольку транспортное средство было сломано.
По данным URA.ru, злоумышленник бросил авто в лесу. На данный момент подозреваемый задержан.
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