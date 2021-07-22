На Сахалине убийцу ребенка приговорили к пожизненному заключению

Громкая история с похищением, изнасилованием и убийством школьницы подошла к своему логическому завершению. Гражданин, совершивший столько жестокие преступления, приговорен судом к пожизненному лишению свободы.
Кроме того, в тюрьму отправится и подельница злоумышленника. Она получила 15 лет колонии общего режима, сообщает RT. Напомним, что преступления, о которых идет речь, были совершены год назад.
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