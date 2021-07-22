В Нижнем Новгороде школьник убил соседа

В Нижнем Новгороде подросток совершил тяжкое преступление. Уточняется, что школьник расправился с мужчиной, у который конфликтовал с его отцом.
Подозреваемый уже признал свою вину, передает РИА ФАН. Обстоятельства случившегося выясняются.
В Нижнем Новгороде подросток совершил тяжкое преступление. Уточняется, что школьник расправился с мужчиной, у который конфликтовал с его отцом.
Подозреваемый уже признал свою вину, передает РИА ФАН. Обстоятельства случившегося выясняются.
Наследник объяснил свою просьбу
В Театре им. Ермоловой разгорается скандал
Жуткая драма музыкального критика
Фанаты обеспокоены
Популярные темы форума
Выживет ли Максим?
У вас есть хоть один друг нетрадиционной ориентации?
Как быстрее восстановиться после операции?
Что бы вы не смогли простить партнеру?
Егор Крид ведет себя как баба
Муж стал странно себя вести