В Подмосковье мужчина разбил камеру видеонаблюдения

В Подмосковье за совершение противоправного деяния был задержан мужчина. Известно, что гражданин разбил камеру видеонаблюдения.
По данным сайта "Подмосковье сегодня", инцидент произошел возле жилого дома. По факту случившегося открыто административное делопроизводство.
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