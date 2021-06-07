Пьяный житель Ростова-на-Дону расправился с собаками на глазах у детей

Во дворе одного из домов в Ростве-на-Дону вооруженный винтовкой мужчина с близкого расстояния расстрелял стаю бродячих собак, передает Пятый канал. Одно животное погибло на месте, еще три были тяжело ранены.
Расправа произошла на глазах у прохожих, среди которых были и дети. Более того, говорят, что пули едва не задели случайных очевидцев. Также по некоторым сообщениям стрелок был пьян. Его доставили в полицию. Мужчине грозит уголовное наказание.
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