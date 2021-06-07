Охранник обокрал магазин на полмиллиона

По подозрению в воровстве из магазина электроники в городе Голицыно Одинцовского городского округа Московской области была задержан охранник этой торговой точки. По версии следствия, на протяжении 16 дней он после завершения рабочего дня выносил из магазина по одному мобильному устройству. Общий ущерб оценивается в более чем 500 тысяч рублей, передают "Вести Подмосковья". Задержанный уже сознался. Он рассказал, что все мобильные телефоны и планшеты успел продать, а деньги – истратить.
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