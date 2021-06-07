В Коломне загорелся склад

На складе в Подмосковной Коломне произошел пожар, передает "Радио 1". Огонь успел распространиться на площади более чем в две тысячи метров. Из-за расположенных поблизости бочек с маслом и топливом пожарные были вынуждены бороться с огнем с безопасного расстояния.
Популярные темы форума
Как вы относитесь к свободным отношениям?
Версии о встрече Байдена и Путина
В чем феномен Бузовой ? Почему безголосая бездарность в такой огромной цене ?
Отдых в России это дно
Верую в всевышнего
Йога
Где найти нормальную женщину?
Она спасла мою жизнь
Гадание
Питьевая вода из колодца/скважины