В Челябинской области полицейский избил пенсионера

В ночь на 27 мая в отделение полиции "Карабашское" в городе Карабаш Челябинской области за нарушение общественного порядка доставили пьяненького 65-летнего мужчину, передает URA.Ru. В чем заключалось его преступление неизвестно. Зато установлено, что его избил один из сотрудников патрульно-постовой службы его избил. Полицейского арестовали. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.