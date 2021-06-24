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Под Москвой мужчина вытолкал подругу из окна

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В больницу города Дрезна в Орехово-Зуевском городском округе Московской области доставили женщину с травмами, характерными для падения с высоты. За ее жизнь врачи боролись в течение десяти дней. Тем не менее, несчастна скончалась.

Оказалось, что что из окна второго этажа женщину после возникшей во время застолья ссоры вытолкал друг, передает сайт "Подмосковье сегодня". Мужчина уже дал признательные показания.

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Автор: 24 июня 2021, 11:42 Источник: сайт "Подмосковье сегодня" ✓ Надежный источник

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