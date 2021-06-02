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Астрахань накрыла пыльная буря

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Со стороны Калмыкии на Астрахань пришла пыльная буря, передает "Царьград". В этих местах подобное явление замечали уже 19 мая. В МЧС подтвердили происходящее. Об опасности стихии для человека пока не сообщается.

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Автор: 2 июня 2021, 20:34 Источник: Царьград ✓ Надежный источник

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