Астрахань накрыла пыльная буря

Со стороны Калмыкии на Астрахань пришла пыльная буря, передает "Царьград". В этих местах подобное явление замечали уже 19 мая. В МЧС подтвердили происходящее. Об опасности стихии для человека пока не сообщается.
Со стороны Калмыкии на Астрахань пришла пыльная буря, передает "Царьград". В этих местах подобное явление замечали уже 19 мая. В МЧС подтвердили происходящее. Об опасности стихии для человека пока не сообщается.
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