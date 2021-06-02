Жительницу Красногорска судят за двойное убийство

Жительница подмосковного Красногорска может отправиться в места лишения свободы на длительный срок. По версии следствия, гражданка убила двух человек.
Известно, что женщина застала своего любовника и подругу вместе, что стало поводом для ревности и расправы. Расследование дела продолжается, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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