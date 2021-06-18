В Петербурге загорелась "Газель"

В Красносельском районе Санкт-Петербурга загорелась "Газель". Сообщается, ч о прибывшие на вызов спасатели МЧС потушили огонь. Данных о пострадавших не появлялось. Информация устанавливается.
В Красносельском районе Санкт-Петербурга загорелась "Газель". Сообщается, ч о прибывшие на вызов спасатели МЧС потушили огонь. Данных о пострадавших не появлялось. Информация устанавливается.
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