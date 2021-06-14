В Уфе электросамокатчик сбил пенсионера

Вечером 12 июня в одну из больниц Уфы с переломом бедра доставили 84-летнего мужчину. Выяснилось, что возле остановки "Фирма "Мир" в пенсионера на полном ходу врезался электросамокатчик. Молодой человек поспешил скрыться с места ДТП, поэтому его личность правоохранительным органам еще только предстоит выяснить. Происшествие попало на видео.
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