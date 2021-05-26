В Томской области семейство отлупило инспектора ДПС

Инспектор ДПС заметил машину с выключенными фарами, которая ехала по дороге возле города Стрижевой в Томской области. Выяснилось, что за рулем сидел 51-летний мужчина без прав. В салоне сидели двое его сыновей 28 и 23 лет. Втроем они избили остановившего их инспектора, передает Общественная служба новостей. Теперь в их отношении возбуждено уголовное дело.
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