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В Уфе ребенок провалился в канализационный люк

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Камеры наружного наблюдения, установленные на одной из улиц Уфы, сняли момент падения маленькой девочки в канализационный люк. На записи видно, что девочка гуляет вместо со своей матерью и в какой-то момент наступает на крышку люка, которая под ногами ребенка проворачивается. Трагедии удалось избежать – пострадавшая зацепилась одеждой за ступеньку и не рухнула на самое дно колодца. Доставать девочку бросились случайные прохожие, ставшие очевидцами жуткого инцидента.

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Автор: 30 апреля 2021, 21:18

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