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В Башкирии стая собак загнала детей на дерево

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29 апреля интернет облетели кадры с сидящими на ветках дерева школьниками. Снимок был сделан в городе Бирск в Башкирии. На фото можно заметить и стаю собак, которая караулит детей внизу. Именно из-за них ребята были вынуждены спасаться на высоте.

"Сейчас сын дома. Отпускать гулять страшно", – цитирует телеканал "360" мать одного из героев снимка. Она добавила, что собаки вполне могли загрызть малышей, если бы поблизости не оказалось дерева, на котором можно было бы спастись от агрессивны животных.

Сейчас родители собираются жаловаться в администрацию. По их словам, в городе регулярно замечают крупные стаи бродячих собак.

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Автор: 29 апреля 2021, 20:20 Источник: телеканал "360" ✓ Надежный источник

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