Названы российские регионы-лидеры по раздельному сбору мусора

Представители "Российского экологического оператора" названы регионы России с самым большим охватом жителей раздельным сбором мусора. Их оценивали по количеству площадок с контейнерами для разного типа отходов.
Первое место заняла Москва, где охват составляет 100%. За ней следует Московская область с результатом 97%. А замыкает тройку лидеров Республика Коми с показателем в 92,6%, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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