Вонючий красный ручей под Петербургом начали проверять

Попов ручей, протекающий по территории города Тосно в Ленинградской области, неожиданно окрасился в кроваво-красный цвет и приобрел неприятный запах. На месте уже работают две комиссии, выясняющие обстоятельства произошедшего, передает телеканал "360". Известно, что специалисты уже взяли образцы для изучения. В окрестностях функционируют четыре объекта, который могли послужить источником загрязнение. Ожидается, что анализ поможет точно определить, кто именно виноват в ЧП.
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