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В Щелкове вооруженный уголовник ограбил школьницу

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В подмосковном Щелкове ранее судимый гражданин совершил преступление. Известно, что парень, вооружившись ножом, ограбил школьницу.

По данным сайта "Подмосковье сегодня", злоумышленник отобрал у потерпевшей смартфон. По факту случившегося открыто уголовное производство. Подозреваемый задержан.

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Автор: 21 апреля 2021, 14:10 Источник: Сайт "Подмосковье сегодня" ✓ Надежный источник

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