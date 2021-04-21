В Щелкове вооруженный уголовник ограбил школьницу

В подмосковном Щелкове ранее судимый гражданин совершил преступление. Известно, что парень, вооружившись ножом, ограбил школьницу.
По данным сайта "Подмосковье сегодня", злоумышленник отобрал у потерпевшей смартфон. По факту случившегося открыто уголовное производство. Подозреваемый задержан.
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