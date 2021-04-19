На месте возгорания бытовок в Раменском нашли два трупа

В Раменском округе обнаружены трупы двух граждан. Сообщается, что данные лица стали жертвами пожара.
По информации сайта "Подмосковье сегодня", горели две бытовки. Обстоятельства случившегося предстоит выяснить экспертам.
В Раменском округе обнаружены трупы двух граждан. Сообщается, что данные лица стали жертвами пожара.
По информации сайта "Подмосковье сегодня", горели две бытовки. Обстоятельства случившегося предстоит выяснить экспертам.
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