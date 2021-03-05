При взрыве на заводе в Златоусте погиб многодетный отец-одиночка

На сталелитейном заводе в городе Златоуст Челябинской области прогремел взрыв, передает Пятый канал. По предварительным данным, во время разгрузки прямо в руках рабочих взорвался баллон с газом. В результате ЧП погиб рабочий. Сообщается, что это отец-одиночка, который воспитывал шестерых детей. Власти подтвердили, что окажут помощь оставшейся без кормильца семье.
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