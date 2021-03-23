В Балашихе спасли проглотившего 20 магнитов ребенка

В Балашихинскую областную больницу доставили двухлетнего мальчика с болями в животе. Выяснилось, что ребенок проглотил около двух десятков магнитов, передает сайт "Подмосковье сегодня". Состояние пострадавшего резко ухудшалось, ему потребовалась срочная операция. Инородные тела извлекли, а поврежденные участки желудка и тонкой кишки ушили.
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