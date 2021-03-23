При ЧП с бомбардировщиком под Калугой погибли люди

Во время запуска двигателя у военного бомбардировщика Ту-22М3 на аэродроме в Кировском районе Калужской области сработала катапульта, передает сайт VSE42.RU. В результате ЧП погибли трое человек, в том числе и командир полка. По некоторым данным, единственный выживший член экипажа смог спастись, поскольку к тому моменту успел пристегнуться.
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