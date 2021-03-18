В Чувашии школьник выжил после падения с 25-го этажа

В Новочебоксарске с высоты 25-го этажа на крышу стоящей под окнами многоэтажки "Газели" приземлился 11-летний школьник, передает "Царьград". Мальчик выжил. Теперь за его жизнь борются врачи, а следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего. Известно, то ребенок соперничал со сверстником за внимание некой девочки.
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