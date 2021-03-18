Ульяновскую и Самарскую области засыпало желтым снегом

В Ульяновской и Самарской областях выпал снег светло-желтого оттенка, передает Общественная служба новостей. Эксперты считают, что причины необычного явления стоит искать в Китае. Дополнительный оттенок осадкам придали песчинки из-за бушующих в Поднебесной песчаных бурь.
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