Под Москвой после ДТП перевернулся грузовик

Утром 18 марта на пересечении Советской улицы и улицы Кирова в подмосковном Домодедово столкнулись грузовик и легковушка Nissan Teana, передает сайт "Подмосковье сегодня". По словам очевидцев, большегруз после аварии опрокинулся. Иномарка же практически полностью лишилась капота. Тем не менее, по предварительным данным, обошлось без жертв.
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