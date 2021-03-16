В Самаре школьник ударил одноклассника ножом на перемене

В Самаре поступок школьника может обернуться для него серьезными последствиями. Сайт VSE42.RU пишет, что мальчик ранил ножом своего одноклассника на перемене.
Пострадавший был экстренно госпитализирован. По факту случившегося открыто уголовное производство, передает Life.
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