У жителя Подмосковья в гараже нашли самодельное огнестрельное оружие

Житель подмосковного Одинцова стал фигурантом уголовного дела. В СМИ появилась информация о том, что у гражданина в гараже нашли самодельное огнестрельное оружие.
Изъятый обрез был направлен на экспертизу, передает сайт "Подмосковье сегодня". По факту случившегося было открыто уголовное производство.
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