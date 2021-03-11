В Челябинске сошел с рельсов трамвай

Утром 11 марта из-за сильного снегопада в Металлургическом районе Челябинска с рельсов сошел трамвай, передает URA.Ru. Движение в обе стороны на время оказалось заблокировано. Сообщается, что оперативно неисправный вагон удалось убрать.
Утром 11 марта из-за сильного снегопада в Металлургическом районе Челябинска с рельсов сошел трамвай, передает URA.Ru. Движение в обе стороны на время оказалось заблокировано. Сообщается, что оперативно неисправный вагон удалось убрать.
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