В Екатеринбурге загорелось офисное здание

Сразу на девяти этажах высотного офисного здания в Екатеринбурге загорелись электрощитки, передает Общественная служба новостей. Проводится эвакуация людей. Прибывшие на место экстренные службы обследуют помещения для поиска очага возгорания и ликвидации угрозы.
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