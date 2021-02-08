На Алтае из-за падения снега с крыши погибли люди

Утром 8 февраля в селе Смазнево в Заринском районе Алтайского края произошла трагедия. С крыши местного зернохранилища сошел снег, передает сайт VSE42.RU. Он завалил восьмерых человек. Спасатели откопали семерых из них, четверо из которых погибли. Поиски последнего продолжаются.
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