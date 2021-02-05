В Красноярске ссора на рынке закончилась стрельбой

На одном из рынков Красноярска произошел конфликт. Слово за слово, один из участников ссоры выстрелил из охотничьего ружья в воздух, передает сайт VSE42.RU. На место прибыла полиция, вызванная очевидцами произошедшего. Было задержано несколько человек. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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