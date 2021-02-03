В Перми медика привлекли к ответсвенности за игнорирование пациента

Главный врач пермской городской клинической поликлиники привлечен к ответственности из-за неисполнения служебных обязательства. По данным URA.ru, на медицинское учреждение пожаловался гражданин, который просил провести обследование на дом, но был всячески игнорирован.
При этом, по словам мужчины, сам пойти в поликлинику он не мог, поскольку у него прослеживались симптомы ковида. Подробности инцидента до сих поря выясняются.
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