При тушении пожара на складе в Красноярске погибли трое пожарных

В Красноярске произошло ЧП. По данным телеканала "360", загорелась территория склада.
В ходе ликвидации возгорания пропала связь с тремя пожарными, сообщает Москва 24. Позже стало известно, что они погибли. Обстоятельства случившегося выясняются.
В Красноярске произошло ЧП. По данным телеканала "360", загорелась территория склада.
В ходе ликвидации возгорания пропала связь с тремя пожарными, сообщает Москва 24. Позже стало известно, что они погибли. Обстоятельства случившегося выясняются.
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