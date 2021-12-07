В Самаре на территории птичьего рынка разгорелся пожар

В Самаре зафиксировано сообщение о большом пожаре. Уточняется, что возгорание произошло на территории птичьего рынка.
В результате случившегося никто не пострадал, передает телеканал "360". Пламя удалось локализовать.
В Самаре зафиксировано сообщение о большом пожаре. Уточняется, что возгорание произошло на территории птичьего рынка.
В результате случившегося никто не пострадал, передает телеканал "360". Пламя удалось локализовать.
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