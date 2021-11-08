В Подмосковье детей эвакуировали из-за пожара в школе

Серьезный инцидент произошел в подмосковном городе Куровское. Уточняется, что загорелось здание местной школы.
Из учебного заведения пришлось эвакуировать детей, передает сайт "Подмосковье сегодня". Обстоятельства выясняются.
Серьезный инцидент произошел в подмосковном городе Куровское. Уточняется, что загорелось здание местной школы.
Из учебного заведения пришлось эвакуировать детей, передает сайт "Подмосковье сегодня". Обстоятельства выясняются.
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