Летевший из Петербурга самолет экстренно сел в Абакане

Вылетевший из Санкт-Петербург в Красноярск самолет совершил вынужденную посадку. По данным прессы, воздушное судно приземлилось в Абакане.
Причиной инцидента называют сильный ветер, передает телеканал "360". Обстоятельства случившегося выясняются.
Вылетевший из Санкт-Петербург в Красноярск самолет совершил вынужденную посадку. По данным прессы, воздушное судно приземлилось в Абакане.
Причиной инцидента называют сильный ветер, передает телеканал "360". Обстоятельства случившегося выясняются.
Киевская пианистка потрясла Москву
Новый поворот
Певица спохватилась
Страшная чума нашего века
Популярные темы форума
Беда
Мать оставила 4х летнию девочку на отца и свекровь.
Блефаропластика, у кого сделать
Масовая драка в Домодедово
Хоккеист Иван Биткин