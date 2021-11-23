В Краснодаре посетитель клуба ударил охранника ножом в шею

Серьезный инцидент произошел в Краснодаре. Стало известно, что неизвестный ударил охранника заведения ножом в шею.
Злоумышленник скрылся с места преступления, передает телеканал "360". По факту случившегося организована проверка.
Серьезный инцидент произошел в Краснодаре. Стало известно, что неизвестный ударил охранника заведения ножом в шею.
Злоумышленник скрылся с места преступления, передает телеканал "360". По факту случившегося организована проверка.
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