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Регионы

В Домодедово поймали сбывающего наркотики "кладмена"

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В городском округе Домодедово во время патрулирования сотрудники полиции заметили парня, который начал от них убегать. Они его остановили и провели личный досмотр. Во время обыска при себе у молодого человека было несколько свертков с веществом растительного происхождения.

Как сообщает "Подмосковье сегодня", после этого полиция осмотрела и квартиру "кладмена". В ней было обнаружено более 265 граммов амфетамина и свыше девяти граммов гашиша. Задержанный признал вину, заявив, что собирался сбыть наркотики с помощью тайников-закладок.

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18 ноября 2021, 20:52 Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области ✓ Надежный источник

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