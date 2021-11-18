В Домодедово поймали сбывающего наркотики "кладмена"

В городском округе Домодедово во время патрулирования сотрудники полиции заметили парня, который начал от них убегать. Они его остановили и провели личный досмотр. Во время обыска при себе у молодого человека было несколько свертков с веществом растительного происхождения.
Как сообщает "Подмосковье сегодня", после этого полиция осмотрела и квартиру "кладмена". В ней было обнаружено более 265 граммов амфетамина и свыше девяти граммов гашиша. Задержанный признал вину, заявив, что собирался сбыть наркотики с помощью тайников-закладок.