В Новосибирске 3 человека упали в яму с кипятком

В одном из образовательных учреждений Новосибирска произошел серьезный инцидент. По информации прессы, три человека упали в яму с кипятком.
Пострадавших мужчин в тяжелом состоянии отвезли в ожоговое отделение, передает телеканал "360". Обстоятельства случившегося выясняются.
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