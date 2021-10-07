В Электростали пропал нуждающийся в медицинской помощи пенсионер

В подмосковной Электростали пропал 80-летний мужчина. По информации прессы, он нуждается в медицинской помощи.
Гражданин покинул свое жилище и не вернулся. Приметы пропавшего публикует "Радио 1". Всех, кто обладает какой-либо информации о мужчине, просят позвонить по номеру 112.
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