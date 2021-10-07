В Подмосковье мужчина насмерть забил знакомую камнем

В Подмосковье совершившего тяжкое преступление мужчину приговорили к лишению свободы. По информации прессы, злоумышленник насмерть забил знакомую камнем в Ивантеевке.
Убийство было совершено на почве личного конфликта. Преступнику предстоит провести в колонии строгого режима восемь с половиной лет, передает сайт "Подмосковье сегодня".
Популярные темы форума
Моя мама — грязнуля, и это невыносимо!
Абдоминопластику стоит ли делать
Самый большой сбой сети за последние пять лет
Жуткая история
Как сказать об этом матери?
Как привлечь внимание серьезного мужчины?
Актеры полетели в космос
Хочу кемпинг