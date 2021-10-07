В Сургуте водитель такси избил девушку

В Сургуте произошел инцидент, связанный с безопасностью пассажиров такси. Сообщается, что водитель напал на девушку и избил ее.
Конфликт случился из-за того, что шофер подъехал не к тому подъезду. Услышав претензии клиентки, мужчина набросился на нее. По факту случившегося было написано заявление в правоохранительные органы, передает URA.ru.
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