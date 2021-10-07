В Барнауле поймали незаконно переправивших за рубеж 380 миллионов рублей

В Барнауле сотрудники Сибирского таможенного управления задержали четверых человек, которые незаконно переправили за границу 380 миллионов рублей. Их подозревают в организации преступного сообщества, которое выводило денежные средства через подставные юридические фирмы.
Как сообщает телеканал 360, они работали с 2017 по 2020 год. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
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