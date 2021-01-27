В военной части под Москвой обрушилась крыша

Утром 27 января в здании автопарка на территории военной части в подмосковном Можайске обрушилась крыша, передает Пятый канал. Сообщается о пяти пострадавших. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. По предварительной версии, причиной ЧП могло послужить скопление снега на крыше. На месте работают экстренные службы. Все обстоятельства произошедшего выясняются.
Популярные темы форума
Навальный - герой?
Дворец Путина
Я старая и я этого не боюсь и не стесняюсь
России грозит революция?..
Вы хотели бы жить в дворце?
Кого накзаывали в детстве? И как это аукнулось сейчас?
Ната и Мишель ГОВЁЁШКИНЫЫ!
Нату в игнор
Привет, козлы и козы
Массовые аресты